مصرع 15 شخصًا على الأقل في هجمات مسلحة في نيجيريا
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مصرع 15 شخصًا على الأقل في هجمات مسلحة في نيجيريا

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العرب اليوم - مصرع 15 شخصًا على الأقل في هجمات مسلحة في نيجيريا

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ياوندي ـ العرب اليوم

لقي مالا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في هجمات شنها مسلحون على ثلاث مناطق في ولاية كادونا المضطربة في شمال غرب نيجيريا.

وذكرت صحيفة "بانش" المحلية نقلاً عن مفوض أمن الدولة صموئيل أروان، قوله: "في منطقة جيوا (الحكومية المحلية في ولاية كادونا)، قتل 11 من السكان المحليين، وحالتي وفاة في كلا من منطقتي بيرنين جواري و كاجورو".

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مصرع 15 شخصًا على الأقل في هجمات مسلحة في نيجيريا مصرع 15 شخصًا على الأقل في هجمات مسلحة في نيجيريا



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