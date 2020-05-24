الصين تعلن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) في البر الرئيسي يوم السبت بعد أول يوم من عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تفشي المرض.

وقالت اللجنة إن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الثالثة منقولة محليا.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 82974 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.