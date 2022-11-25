اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، قرية "مردا" شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وسط إطلاق قنابل الصوت بشكل كثيف، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع، خاصة في صفوف الأطفال، كما نصبوا حاجزا عسكريا على مدخل القرية الشرقي وفتشوا مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم.

وتتعرض قرية "مردا" لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال التي تغلق مداخلها وتقتحمها بين حين وآخر.