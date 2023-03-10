الاحتلال الإسرائيلي يداهم مستشفى بالقدس ويغلق حاجزًا عسكريًا في الضفة الغربية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الطور شرق القدس المحتلة وداهمت مستشفى المقاصد، وذلك بعد فترة قليلة من هجوم وقع في تل أبيب وأسفر عن إصابة خمسة إسرائيليين بجروح بعضها خطيرة.وأفادت مصادر فلسطينية بالقدس بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أقسام في مستشفى المقاصد.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، بشمال غرب الضفة الغربية، أمام السيارات المارة في الوقت الذي تجمهرت فيه مجموعة من المستوطنين بالمكان، وقامت برشق السيارات بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.