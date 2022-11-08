وزير الداخلية العراقي يشكل فريقاً للتحقيق في مقتل مواطن أميركي في بغداد

قالت مصادرنا مساء يوم الاثنين بأن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، شكل فريقا للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي ببغداد وأضافت المصادر أن الفريق يضم قادة كبار من وكالة الاستخبارات الاتحادية وأشار مراسلنا في العراق إلى السفارة الأمريكية في بغداد لم تصدر أي بيان بشأن الحادثة.