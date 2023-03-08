حاكم ولاية مكسيكية تؤكد مقتل أميركيين اثنين من أصل 4 مختطفين في البلاد

أعلن حاكم ولاية تاماوليباس المكسيكية أميريكو فياريال أنايا الثلاثاء العثور على مواطنين أمريكيين اثنين من أصل 4 اختطفوا في المكسيك يوم الجمعة الماضية مقتولين، بينما تم العثور على الاثنين الآخرين أحياء.وأضاف أنايا - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية الثلاثاء - أن أفراد الأمن وخدمات الإسعاف يتعاملون مع الوضع ويوفرون الدعم الطبي اللازم للناجين.وبحسب بيان للسفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي، فإن المواطنين الأمريكيين عبروا إلى مدينة ماتاموروس، في ولاية تاماوليباس، يوم الجمعة، على متن شاحنة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص ولاية نورث كارولينا.