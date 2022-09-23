مقتل 17 شخصا في إيران في ظل قمع قوات الأمن للمحتجين

قتل 17 شخصا على الأقل في إيران خلال أيام شهدت احتجاجات عنيفة منددة بمقتل الشابة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الأخلاق لعدم توافق ملابسها مع معايير ملابس النساء في إيران.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم الخميس أن هناك متظاهرين وأفرادا من قوات الأمن بين القتلى، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل حول الملابسات.