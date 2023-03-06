تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

أعلنت السلطات التونسية عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، فى بيان، أنه في إطار التصدى لظاهرة اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قبلي، جندوبة، القصرين ومدنين من ضبط 65 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس.