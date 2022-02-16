سمع دوي إطلاق نار وانفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو فجر اليوم الأربعاء، فيما أكد وزير الأمن الداخلي الصومالي أن متشددين من "حركة الشباب" شنوا هجوما على مراكز ونقاط أمنية.