إصابة خمسة أشخاص بقصف حوثي استهدف مناطق سكنية جنوب وغربي تعز

أصيب خمسة أشخاص بينهم طفلان وإمرأة، جراء قصف وعمليات قنص نفذته جماعة الحوثي بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي شنت قصفا على قرى ومناطق سكنية في منطقة نقيل الصلو وقرية المضابي بمديرية الصلو جنوبي تعز.