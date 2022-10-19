مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لنابلس

اقتحمت قوات الاحتلال( الإسرائيلي) فجر اليوم الأربعاء، حي المخفية بالمنطقة الغربية لمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين اشتباكوا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الغربية بنابلس.

وأضافت أن قناصة جيش الاحتلال انتشرو على بعض المباني في حي المخفية بنابلس.