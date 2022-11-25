قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تكملان مهمة استغرقت 13 ساعة فوق بحر بارنتس والبحر النرويجي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بقيام قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز تو 160 (توبوليف تي يو-160) بإكمال رحلة استغرقت 13 ساعة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحر النرويجي