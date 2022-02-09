الإمارات وكولومبيا توقعان مذكرة تفاهم في المجال الدفاعي والعسكري

وقع وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، مع وزير الدفاع الكولومبي دييغو اندريس مولانو، عبر الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في المجال الدفاعي والعسكري. وأكد البواردي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - أن توقيع المذكرة يجسد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة وأواصر التعاون مع شركائها، حيث تهدف إلى رفع مستوى مجالات التعاون، وتبادل المعلومات بين الجانبين وتوثيق علاقات الصداقة وتحقيق تطلعات الحكومتين، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شدد دييغو اندريس مولانو، على حرص وزارة الدفاع الكولومبية على تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين بما يخدم مصالحهما، كما أشاد بإكسبو 2020 دبي الذي يعد منصة متعددة الأبعاد، والتي تسهم في رسم خارطة طريق البشرية لمواجهة التحديات العالمية، وتحويلها إلى فرص مبتكرة واستثنائية لعالم أفضل. وأعرب مولانو، عن إدانته الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها العاصمة أبوظبي، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتمنى لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام الأمن والاستقرار.