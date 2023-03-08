مسيرات فلسطينية حاشدة للتنديد بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»
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مسيرات فلسطينية حاشدة للتنديد بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»

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العرب اليوم - مسيرات فلسطينية حاشدة للتنديد بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»

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القدس المحتلة - العرب اليوم

شارك مئات الفلسطينيين في محافظة "طولكرم" الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية، مساء الثلاثاء، في مسيرة حاشدة، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "جنين" وراح ضحيتها 6 شهداء.وانطلقت المسيرة، وسط تكبيرات وهتافات وطنية منددة بالاحتلال وعدوانه، ودعا المشاركون فيها إلى التصدي لإرهاب وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.ودعت لجنة التنسيق الفصائلي، الليلة، جماهير الشعب الفلسطييني للإضراب الشامل في محافظات الضفة كافة، حدادا على أرواح شهداء مجزرة جنين ومخيمها.وقال منسق اللجنة عصام بكر إن الإضراب يأتي استنكارًا لمجزرة الاحتلال واستمرار مسلسل القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الإضراب مقترن بالخروج بمسيرات غضب في المواقع كافة.

 

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مسيرات فلسطينية حاشدة للتنديد بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في «جنين» مسيرات فلسطينية حاشدة للتنديد بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»



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