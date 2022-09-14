إصابة 13 شخصًا جراء انفجار في محطة وقود في ليبيا
آخر تحديث GMT05:44:49
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إصابة 13 شخصًا جراء انفجار في محطة وقود في ليبيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - إصابة 13 شخصًا جراء انفجار في محطة وقود في ليبيا

طرابلس-العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الليبية عن إصابة 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود في مدينة سبها جنوب ليبيا

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إصابة 13 شخصًا جراء انفجار في محطة وقود في ليبيا إصابة 13 شخصًا جراء انفجار في محطة وقود في ليبيا



أخبار ذات صلة

GMT 03:49 2022 الأربعاء ,14 أيلول / سبتمبر

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية
العرب اليوم - إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

GMT 21:02 2022 الثلاثاء ,13 أيلول / سبتمبر

وفاة مدنيين جراء قصف أوكراني على لوغانسك
العرب اليوم - وفاة مدنيين جراء قصف أوكراني على لوغانسك

GMT 20:47 2022 الثلاثاء ,13 أيلول / سبتمبر

دمشق تنفي عودة استخدام الطيران المدني التركي للأجواء السورية
العرب اليوم - دمشق تنفي عودة استخدام الطيران المدني التركي للأجواء السورية

GMT 20:24 2022 الثلاثاء ,13 أيلول / سبتمبر

الجيش الروسي يدمر تجمّعا للمرتزقة في خاركوف
العرب اليوم - الجيش الروسي يدمر تجمّعا للمرتزقة في خاركوف

GMT 19:46 2022 الثلاثاء ,13 أيلول / سبتمبر

حاجز للجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً أميركياً في الحسكة
العرب اليوم - حاجز للجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً أميركياً في الحسكة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:25 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

أبرز القطع التي ميزت إطلالات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
العرب اليوم - أبرز القطع التي ميزت إطلالات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

GMT 13:58 2022 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

البندقية مدينة السحر لعشاق الهدوء والرومانسية
العرب اليوم - البندقية مدينة السحر لعشاق الهدوء والرومانسية

GMT 14:18 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

أفكار مُميَّزة لتصميم الحمّامات الفخّمة
العرب اليوم - أفكار مُميَّزة لتصميم الحمّامات الفخّمة

GMT 17:46 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

حميدتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي وسط قبول دولي كبير
العرب اليوم - حميدتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي وسط قبول دولي كبير

GMT 04:29 2022 الثلاثاء ,13 أيلول / سبتمبر

غالبية مساهمي "تويتر" يصوتون لصالح بيع الموقع لإيلون ماسك
العرب اليوم - غالبية مساهمي "تويتر" يصوتون لصالح بيع الموقع لإيلون ماسك

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:22 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تشعر بالتوتر والتعب بسبب كثرة المواقف المعقّدة والمهام الصعبة
العرب اليوم - تشعر بالتوتر والتعب بسبب كثرة المواقف المعقّدة والمهام الصعبة

GMT 14:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

لا تُقدم على أي مغامرة مهنية فالوضع الحالي في غير مصلحتك
العرب اليوم - لا تُقدم على أي مغامرة مهنية فالوضع الحالي في غير مصلحتك

GMT 21:28 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات
العرب اليوم - تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات

GMT 11:23 2019 السبت ,10 آب / أغسطس

ز ياش..نجم ميركاطو وهمي.. أم هو جبن قرارات رجالية؟
العرب اليوم - ز ياش..نجم ميركاطو وهمي.. أم هو جبن قرارات رجالية؟

GMT 21:14 2016 الثلاثاء ,09 آب / أغسطس

مسلسل "ذئاب الجبل" يُعرّض للمرة الخمسين على "النايل للدراما"
العرب اليوم - مسلسل "ذئاب الجبل" يُعرّض للمرة الخمسين على "النايل للدراما"

GMT 01:56 2015 الجمعة ,06 شباط / فبراير

خبيرة الطاقة سهى عيد توضح أن مدخل البيت يعبر عن رزق أهله
العرب اليوم - خبيرة الطاقة سهى عيد توضح أن مدخل البيت يعبر عن رزق أهله

GMT 03:40 2015 الأحد ,21 حزيران / يونيو

دليلك لتبدين بكامل الأناقة والإشراق في ملابس حفل التخرج
العرب اليوم - دليلك لتبدين بكامل الأناقة والإشراق في ملابس حفل التخرج

GMT 02:47 2018 الخميس ,02 آب / أغسطس

جيهان علامة تفتتح متجر خاص بالمجوهرات في وسط بيروت
العرب اليوم - جيهان علامة تفتتح متجر خاص بالمجوهرات في وسط بيروت

GMT 05:32 2016 الجمعة ,16 أيلول / سبتمبر

ابتكر فكرة وغير حياتك
العرب اليوم - ابتكر فكرة وغير حياتك

GMT 05:28 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

مقتل 4 اشخاص بنهيار مبنى سكني في مدينة حلب السورية
العرب اليوم - مقتل 4 اشخاص بنهيار مبنى سكني في مدينة حلب السورية

GMT 01:15 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

لبنى أحمد تشرح طريقة فقدان الوزن بالطاقة الحيوية
العرب اليوم - لبنى أحمد تشرح طريقة فقدان الوزن بالطاقة الحيوية

GMT 06:51 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر

من يطفئ لهيب الأسعار؟
العرب اليوم - من يطفئ لهيب الأسعار؟

GMT 05:04 2015 الأربعاء ,23 أيلول / سبتمبر

فنان فرنسي يثير ضجة عبر مواقع التواصل بسبب رسوماته
العرب اليوم - فنان فرنسي يثير ضجة عبر مواقع التواصل بسبب رسوماته

GMT 18:13 2021 الثلاثاء ,20 إبريل / نيسان

"واتس آب" تعالج ثغرات برمجية كانت تهدد خصوصية بيانات المستخدمين
العرب اليوم - "واتس آب" تعالج ثغرات برمجية كانت تهدد خصوصية بيانات المستخدمين

GMT 18:34 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

5 قصات شعر لـ منى زكي منذ ظهورها على الشاشة
العرب اليوم - 5 قصات شعر لـ منى زكي منذ ظهورها على الشاشة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab