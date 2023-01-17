قصف أوكراني على «خارتسيزسك» بـ«مقاطعة دونيتسك» المنضمة إلى روسيا

أطلقت القوات الأوكرانية صاروخين من نظام الصواريخ متعدد الانطلاق، على «خارتسيزسك» بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».