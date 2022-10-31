انفجار في بغداد يخلّف 9 قتلى

في حصيلة أولية، أفاد مصدر أمني بالعراق بمقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 20 في انفجار شرق بغداد، السبت. وأضاف أن الانفجار وقع بالقرب من ملعب لكرة القدم ومقهى في حي البنوك شرقي العاصمة العراقية، نقلا عن مصادر طبية وأمنية.

في حين سمع دوي الانفجار في عدة مناطق من بغداد، حيث وقع في مرآب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني في شرق العاصمة. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إنها شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث.