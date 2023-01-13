استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عمليتين عسكريتين في الضفة الغربية التي تشهد منذ حوالي عام تصاعد وتيرة العنف. وأكد الجيش الإسرائيلي، أن قواته أصابت بالرصاص شخصا واحدا خلال تنفيذها عملية .