رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري لصحيفة الشرق الأوسط لن أكون رئيساً للوزراء ولن أسمّي أحداً لتولّي رئاسة الحكومة
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رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري لصحيفة الشرق الأوسط: لن أكون رئيساً للوزراء ولن أسمّي أحداً لتولّي رئاسة الحكومة

العرب اليوم -

العرب اليوم - رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري لصحيفة الشرق الأوسط: لن أكون رئيساً للوزراء ولن أسمّي أحداً لتولّي رئاسة الحكومة

رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري
بيروت ـ العرب اليوم

رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري لصحيفة الشرق الأوسط: لن أكون رئيساً للوزراء ولن أسمّي أحداً لتولّي رئاسة الحكومة

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رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري لصحيفة الشرق الأوسط لن أكون رئيساً للوزراء ولن أسمّي أحداً لتولّي رئاسة الحكومة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري لصحيفة الشرق الأوسط لن أكون رئيساً للوزراء ولن أسمّي أحداً لتولّي رئاسة الحكومة



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