 رئيس الائتلاف السوري المعارض يتعرض للطرد والضرب خلال مظاهرة في ريف حلب

تعرض رئيس "الائتلاف الوطنى السورى" المعارض سالم المسلط للطرد والضرب من محتجين خلال مظاهرات معارضة للتطبيع بين أنقرة ودمشق، في مدينة أعزاز. وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر فيه المسلط أثناء طرده بعدما حاول المشاركة في المظاهرة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، والمحاذية للحدود السورية التركية.