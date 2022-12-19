سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف

قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن دوى انفجارات ضخمة وقعت منذ قليل في العاصمة كييف، بعد أن دوت صافرات الإنذار في مقاطعات ميكولايف وزابوريجيا ودنيبرو جنوبي البلاد.