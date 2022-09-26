مسئول لبناني يطالب أهالي ضحايا مركب طرطوس بالتعرف على جثث ذويهم في المستشفيات
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مسئول لبناني يطالب أهالي ضحايا مركب طرطوس بالتعرف على جثث ذويهم في المستشفيات

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العرب اليوم - مسئول لبناني يطالب أهالي ضحايا مركب طرطوس بالتعرف على جثث ذويهم في المستشفيات

بيروت ـ العرب اليوم

أعلن أمين عام الهيئة العليا للإغاثة بلبنان اللواء الركن محمد خير عن وجود 40 جثة مجهولة لضحايا المركب اللبناني الذي غرق قبالة جزيرة أرواد في ساحل طرطوس السورية وعلى متنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أنه لم يتم التعرف على هوياتهم.

 

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مسئول لبناني يطالب أهالي ضحايا مركب طرطوس بالتعرف على جثث ذويهم في المستشفيات مسئول لبناني يطالب أهالي ضحايا مركب طرطوس بالتعرف على جثث ذويهم في المستشفيات



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