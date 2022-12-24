قتلى وجرحى من مسلحي “قسد” جراء اشتباك فيما بينهم في القامشلي بسوريا

أفادت الوكالة السورية للأنباء “سانا” بمقتل وإصابة عدد من مسلحي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في اقتتال اندلع فيما بينهم اليوم الجمعة في مدينة القامشلي.

ونقلت “سانا” عن مصادر محلية قولها إن “اقتتالا بالأسلحة الفردية والرشاشة اندلع بين مجموعات مسلحة تتبع لميليشيا قسد في حي المحمقية بالقامشلي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين منهم”.

وأوضحت المصادر أن “الاقتتال امتد لاحقا إلى حي الوسطى في المدينة ما أدى أيضاً إلى إصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة”، مشيرة إلى أن “حالة من الرعب انتشرت بين الأهالي جراء الاشتباكات العنيفة التي استمرت عدة ساعات”.