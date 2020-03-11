في حادث متكرر خلال السنوات القليلة الماضية، فارقت طفلة مواطنة، تبلغ عاماً وشهرين تقريباً، الحياة في رأس الخيمة، ليلة أمس الثلاثاء، بسبب تناول حبة أو أكثر من أحد أصناف «الشيبس»، ابتلعتها وعلقت في حلقها، ما تسبب في اختناقها، وفق معلومات أولية.

وأكدت مصادر مختصة وأهال، من منطقة وادي شعم، أقصى شمال الإمارة، حيث تقطن أسرة الضحية الصغيرة، نقل الطفلة (ن. ط. ع. ي) إلى مستشفى شعم الحكومي في المنطقة، حيث أدخلت قسم الطوارئ، على أمل إنقاذ حياتها، لكنها وصلت المستشفى في حالة حرجة، أدت إلى وفاتها سريعاً، دون أن تفلح محاولات الطاقم الطبي في إنقاذها. وشيعت الطفلة إلى مأواها الأخير بمقبرة الوعيب، بوادي شعم، بعد الصلاة عليها، ما بعد الساعة العاشرة من ليلة أمس الثلاثاء، بحضور حشد من الأهالي.

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