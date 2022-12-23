إصابة 5 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين شمال الضفة الغربية

أصيب خمسة فلسطينيين بجروح، في اعتداءات مستوطنين عليهم، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن خمسة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، في اعتداءات لعشرات المستوطنين على مركبات فلسطينية، كانت تمر على طريق بلدة حوارة بمدينة نابلس، لافتا النظر إلى أن جميع الجرحى أصيبوا جراء تعرضهم لحجارة المستوطنين وغاز الفلفل.