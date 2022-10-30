ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شرقي بغداد إلى 21 قتيلا وجريحا

أعلن مصدر أمني عراقي، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع شرقي بغداد، إلى 21 قتيلا وجريحا.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن انفجارا حدث نتيجة خلل فني في الصهريج، بالقرب من جسر البنوك شرقي بغداد؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين ، والتحقيقات مستمرة.



وكان مصدر أمني عراقي، قد أعلن في وقت سابق السبت عن إصابة شخصين؛ جراء انفجار "مجهول" شرقي بغداد.



وأوضح المصدر أن انفجارا مجهولا استهدف مقهى شعبي وساحة لوقوف السيارات بالقرب من جسر البنوك شرقي بغداد، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.