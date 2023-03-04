شرطي تشيكي يطلق رصاصة دون قصد في روضة أطفال خلال عرض تقديمي عن عمله

أطلق ضابط شرطة رصاصة دون قصد من سلاح الخدمة خلال عرض تقديمي عن عمله في روضة أطفال في التشيك.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أمس الجمعة أن قسم الشؤون الداخلية فتح تحقيقا في الواقعة التي لم تشهد إصابة أي أحد.

وقالت إنه سيتم اتخاذ إجراءات لضمان ألا يقع مثل هذا الحادث مجددا.