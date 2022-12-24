 مقتل شخص في تحطم طائرة صغيرة على شاطىء في الولايات المتحدة

فتحت سلطات الطيران الأمريكية يوم الجمعة تحقيقا في حادث تحطم طائرة صغيرة على شاطئ سانتا مونيكا في كاليفورنيا، ما أدى الى مقتل رجل.

وفي لقطات اننشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت طائرة من طراز “سيسنا 150” وهي تتحطم أثناء محاولتها القيام بهبوط اضطراري يوم الخميس على بعد أمتار من رصيف سانتا مونيكا الشهير.

وشاهد رواد الشاطئ الطائرة الخفيفة ترتطم بمياه الشاطىء بعنف وتنقلب خلال محاولة الطيار الهبوط على الرمال.