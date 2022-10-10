إصابة أربعة أشخاص في انفجار جنوب غربي باكستان

أُصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة إثر انفجار وقع الأحد، في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية على أحد الطرق في مدينة كويتا، وفقا لوسائل إعلام باكستانية.

وأدى الانفجار الناجم عن القنبلة إلى إصابة أربعة من المارة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وفقا للشرطة.