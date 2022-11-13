اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

اُعتقل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وسط إطلاق للقنابل الغازية السامة باتجاه الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم، مما أدى لإصابة العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق واعتقال فلسطينيين على الأقل خلال اقتحام عدة منازل فلسطينية.

وفي السياق ذاته ، اقتحمت قوات الاحتلال قرى رمانة وزبوبا والطيبة غرب جنين وشنت حملة دهم واسعة وأغلقت الطرق المؤدية إليها وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة والمتصاعدة للاحتلال على جنين وقراها .