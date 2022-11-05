إصابات بحريق ضخم في وسط روسيا

أصيب 4 أشخاص بحريق كبير اندلع الليلة الماضية في مطعم بمدينة كوستروما في سط روسيا، حسبما أفادت السلطات المحلية وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة كستروما إن الحريق طال مساحة تبلغ 3.5 ألف متر مربع، وتم إجلاء 250 شخصا من مبنى المطعم، و15 شخصا آخرين من مبنى مجاور له.