خسائر فى الأرواح في تجدد النزاعات القبلية في ولاية النيل الأزرق السودانية

أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر قبلية وطبية محلية بمقتل 15 شخصا على الأقل الأربعاء، في اشتباكات جديدة بين قبائل متنازعة بولاية النيل الأزرق السودانية (جنوب).