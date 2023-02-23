إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

أُطلقت صواريخ عدّة فجر الخميس من غزّة باتّجاه إسرائيل، بحسب ما أفاد شهود في القطاع الفلسطيني والجيش الإسرائيلي.

وقال الشهود إنّ ما لا يقلّ عن ثمانية صواريخ أطلقت من القطاع باتّجاه الدولة العبرية. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه رصد إطلاق ستّة صواريخ من القطاع، خمسة منها اعترضتها منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة.