الجيش الصومالي يقضي على 200 عنصر إرهابي

تمكنت وحدات من الجيش الصومالي خلال الأسبوع الجاري، من القضاء على 200 عنصر إرهابي، بمناطق محافظتي هيرشبيلي وجلمدج جنوب ووسط البلاد. وأوضحت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية في بيان اليوم، آخر التفاصيل والتطورات للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الصومالي ضد الإرهابيين في مناطق جنوب ووسط البلاد . وأضاف البيان أن القوات المسلحة الصومالية تمكنت من إلحاق هزائم متلاحقة بالعناصر الإرهابية ،خلال العمليات العسكرية الأخيرة في كل المناطق والقرى المذكورة، مشيراً إلى أن القوات الصومالية كثفت في الآونة الأخيرة عملياتها ضد التنظيم المتشدد.