مقتل 14 شخصاً على الأقلّ في هجومين في شمال بوركينا فاسو

قُتل 14 شخصاً على الأقلّ، بينهم ثمانية مدنيين يؤازرون الجيش، في شمال بوركينا فاسو في هجومين منفصلين شنّهما مسلّحون جهاديون، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية، الثلاثاء.