كييف تعلن شن هجوم على الجيش الروسي ومقتل وإصابة العشرات

قال الجيش الأوكراني ، إنه قتل وأصاب 80 جنديا روسيا في مدينة توكماك المحتلة في إقليم زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.

وأظهرت صور مبنى مدمرا، إلا أنه لا يوجد تأكيد مستقل لهذه المعلومات.