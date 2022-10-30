صفارات الإنذار تدوي في عدد من مناطق أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية، في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، وفقا للسلطات المحلية.

وبحسب بيانات السلطات الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار بعد منتصف الليل بقليل في مناطق خاركوف، سومي، ميكولايف، ودنيبروبتروفسك.

وكان تحذير من غارة جوية سارٍ المفعول في منطقة بولتافا مساء السبت، لكن تم إلغاؤه في وقت لاحق.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الجاري (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

وفقًا لوزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، فإن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد، وفقدت أوكرانيا 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية.