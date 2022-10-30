مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين بهجوم على مستوطنة كريات أربع

أعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية نفذها شاب فلسطيني بمستوطنة كريات أربع في الخليل، فيما قالت وسائل أعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ الهجوم.

وقالت "القناة 7 العبرية" القوات الإسرائيلية المتواجدة بالمكان ردت على مصدر النيران.

ونفت وسائل إعلام إسرائيلية استهداف منزل إيتمار بن غفير كما ادعى الأخير، مؤكدة أنه تم استهداف حاجز عسكري.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة العازار قرب بيت لحم للتحذير من تسلل مسلحين.

وكانت فرق "نجمة داود الحمراء" قد أفادت بأنها تقدم العلاج لمصاب حالته خطيرة جراء إطلاق النار، كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن أحد المستوطنين حالته خطيرة، وأنه تم استدعاء مروحية إلى مكان الحادث.

وأشارت الإذاعة إلى أن الأطباء يكافحون لإنعاش أحد المصابين في عملية كريات أربع.

إلى ذلك، قالت مراسلة RT إن مسعفا فلسطينيا من الهلال الأحمر أصيب في كتفه أثناء تأديته لعمله في إطلاق للنار استهدف سيارة، وتم نقله الى مستشفى الأهلي.

من جهته، قال الهلال الأحمر في بيان "ورد بلاغ لغرفة الاتصال المركزي 101 بوجود مصاب في منطقة وادي الغروس بالقرب من مستوطنة كريات 4، وبعد وصوله للمنطقة لإخلاء المصاب أطلقت القوات الاسرائيلية النار وتم إصابة المسعف بالرصاص الحي بالكتف والآن يتم علاجه بمستشفى الأهلي".