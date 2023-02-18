4 قتلى على الأقل في هجوم على مجمع للشرطة الباكستانية في كراتشي

قُتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم شنّته مجموعة انتحارية تابعة لحركة «طالبان» الباكستانية، مساء الجمعة، على مجمع كبير للشرطة في كراتشي؛ أكبر مدن باكستان وعاصمة البلاد الاقتصادية والمالية.وهاجم 3 مسلَّحين يضعون سترات ناسفة، قرابة الساعة 19:30 (14:30 بتوقيت غرينتش)، مجمعاً يتضمن عدة مبان رسمية تابعة للشرطة، إضافة إلى وحدات سكنية تؤوي مئات من عناصر الشرطة وعائلاتهم.وسُمع على مدى أكثر من 3 ساعات تبادل إطلاق نار كثيف ودويّ قنابل يدوية، قبل أن تتمكن قوات الأمن من استعادة السيطرة على المبنى، وقتل كل المهاجمين.