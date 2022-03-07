سماع دوي انفجارات في سماء محيط العاصمة دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في سماء محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الاثنين. وأشارت المصادر إلى عدوان إسرائيلي جوي استهدف المنطقة الجنوبية من العاصمة. وذكر التلفزيون السوري أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت "لعدوان إسرائيلي" استهدف المنطقة الجنوبية بسوريا.