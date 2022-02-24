بوتين يعلن إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية

بوتين يعلن عن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس

بوتين: روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية

بوتين: روسيا تعتبر أن من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير

بوتين: تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من "أولئك الذين احتجزو أوكرانيا رهينة"

بوتين يحث الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم

بوتين: ينبغي ألا يساور أحدا شك في أن الهجوم المباشر على روسيا سيؤدي إلى وعواقب وخيمة على المعتدي المحتمل

بوتين: في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور