بوتين يعلن إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس

واشنطن - العرب اليوم
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية
بوتين يعلن عن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس
بوتين: روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
بوتين: روسيا تعتبر أن من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير
بوتين: تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من "أولئك الذين احتجزو أوكرانيا رهينة"
بوتين يحث الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم
بوتين: ينبغي ألا يساور أحدا شك في أن الهجوم المباشر على روسيا سيؤدي إلى وعواقب وخيمة على المعتدي المحتمل
بوتين: في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور
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