مصرع فتاة وإصابة آخرين في إطلاق نار بحفل لموسيقى الراب في أميركا
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مصرع فتاة وإصابة آخرين في إطلاق نار بحفل لموسيقى الراب في أميركا

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العرب اليوم - مصرع فتاة وإصابة آخرين في إطلاق نار بحفل لموسيقى الراب في أميركا

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واشنطن ـ العرب اليوم

لقيت فتاة مصرعها وأصيب أربعة في إطلاق نار بحفل لموسيقى الراب، في ولاية أركنساس الأمريكية، وفقا لما نقلته قناة ABC التلفزيونية الأمريكية.ووفقا للقناة: "قتلت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وأصيب أربعة آخرون في حفل فريدو بانغ".وبحسب القناة، لم يتم القبض على أحد فيما يتعلق بالحادث، وباشرت السلطات المختصة التحقيق في الحادث. يذكر أنه، منذ بداية العام، وفقا لـ "أرشيف العنف المسلح"، الذي يتتبع مثل هذه الإحصاءات، كان هناك بالفعل أكثر من 50 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة.

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مصرع فتاة وإصابة آخرين في إطلاق نار بحفل لموسيقى الراب في أميركا مصرع فتاة وإصابة آخرين في إطلاق نار بحفل لموسيقى الراب في أميركا



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