5 شهداء و21 مصابًا بعدوان الاحتلال في نابلس ورام الله

استشهد 5 مواطنين، وأصيب 21 من بينهم 4 بحال الخطر، بعد منتصف الليل، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بعد اقتحامها مدينة نابلس، في عملية استمرت نحو 4 ساعات.