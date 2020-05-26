السنغال تسجل 83 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في السنغال اليوم عن تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، رفعت إجمالي الإصابات إلى 3130 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان لها تسجيل 59 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1515، فيما استقرت الوفيات عند 35.