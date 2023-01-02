مطار دمشق الدولي أنباء عن مقتل عسكريين اثنين في هجوم إسرائيلي

تفيد الأنباء الواردة من سوريا بأن "هجوما إسرائيليا" على مطار دمشق الدولي أسفر عن مقتل عسكريين اثنين.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وبحسب المصدر فإن إن العدوان "أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة".ولم يصدر أي تعليق من جانب إسرائيل على هذه الأنباء.