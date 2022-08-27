مقتل وإصابة 5 أشخاص في قصف روسي في منطقة خاركيف

لقي مدنيان أوكرانيان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين في قصف روسي وضربات صاروخية على منطقتي تشوهيف وديرهاتشي بمنطقة خاركيف- بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليه سينيهوبوف.