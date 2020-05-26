الرئيس السنغالي يدعو مواطني بلاده إلى اليقظة في مواجهة فيروس كورونا

دعا الرئيس السنغالي ماكي سال مواطني بلاده إلى اليقظة في معركة التصدي لفيروس كورونا المستجد .

وقال سال في خطاب بثه التلفزيون السنغالي أمس :"أدعوكم إلى اليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لكبح انتشار الفيروس، وأنه بهذه الجهود المستمرة سنتمكن من العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية".

وسجلت السنغال 3130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 35 شخصًا وشفاء 1515 مصابًا.