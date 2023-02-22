سماع دوي انفجارات في ماريوبول الأوكرانية

سُمع دوي انفجارات في مدينة ماريوبول الأوكرانية. وذكر مجلس مدينة ماريوبول أن دوي 11 انفجاراً سُمع في المدينة الواقعة بالجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا. وأوضح المجلس أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاطعتي زوفتنيفي وكالميوسكي في ماريوبول قد تعرضتا لقصف على الأرجح، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفقاً لصحيفة «كييف إندبندنت».