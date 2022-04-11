المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء لبحث تنفيذ وتقوية الهدنة

قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، الاثنين، إن المبعوث الأممي وصل إلى صنعاء، حيث يتطلع للقاء قيادات جماعة الحوثي لبحث تنفيذ وتقوية الهدنة وسبل المضيّ قدماً. والزيارة لصنعاء هي الأولى لجروندبرج في منصبه الحالي، منذ تسلِّم مهامه في سبتمبر كمبعوث للأمم المتحدة في اليمن، بحسب مكتبه.