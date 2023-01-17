تمكن الجيش الصومالي من استعادة منطقة "براج شيخ عامر" التابعة لمحافظة "جلجدود" الواقعة وسط البلاد، من قبضة عناصر حركة الشباب الإرهابية. ونجح الجيش الصومالي بالتعاون مع "المقاومة الشعبية" في استعادة السيطرة على المنطقة المذكورة، كما تم إلقاء القبض على قيادي بارز في حركة الشباب الإرهابية، وفقا وكالة الأنباء الصومالية.من جانب آخر، أعلن قائد الجيش الصومالي العميد أدوا يوسف راغي أن الجيش تمكن بالتعاون مع قوات حفظ السلام الأفريقية "أتميس"، اليوم، من القضاء على 23 عنصراً من ميليشيات المتمردين في عملية عسكرية جرت في منطقة "دَنو" التابعة لمحافظة "شبيلى" السفلى على بعد 100 كلم جنوب العاصمة مقديشو.